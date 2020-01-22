Администрацию Троицка закрыли силовики

Из кабинетов происходила выемка документов.

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В администрацию Троицка сегодня нагрянули силовики. Здание было закрыто для посещений, а жители терялись в догадках, что произошло. Глава города в этот момент на рабочем месте отсутствовал, он находился в областном центре на совещании у губернатора региона. Выяснилось, что целью силовиков стала выемка документов по деятельности теплоснабжающей организации.

«Сегодня до обеда администрация города Троицка была закрыта для посещения граждан в связи с тем, что происходило изъятие документов, касающихся деятельности организаций ООО „Перспектива“ и ЗАО „Троицкая энергетическая компания“. После обеда администрация продолжила работу в штатном режиме», — Ольга Старухина, начальник сектора по связям с общественностью и СМИ управления информации и общественных связей Троицка.

Что именно искали в документах силовики, пока не распространяется. Есть мнение, что правоохранительные органы нашли несоответствие в актах проделанных и принятых организациями работ.