Снаряд, найденный в поселке Шагол, уничтожили

Старый боеприпас представлял опасность для мирного населения, теперь жители могут спать спокойно.

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25 сентября Шагол в Челябинске оцепили силовики. В поселок не пускали местных жителей. В социальных сетях пользователи выдвигали предположения произошедшего. Говорилось, что к ЧВВАКУШу неизвестный тракторист привез старый боевой снаряд, откопанный им на стройке. Как удалось выяснить сайту «Первый областной», в поселке Шагол проводились строительные работы. Один из рабочих, действительно, нашел старый артиллерийский снаряд.

«На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения отряда ОМОН управления Росгравдии по Челябинской области для проведения обследования. Специалисты Росгвардии установили, что находкой является 122 миллиметровый артиллерийский снаряд, прошедший канал ствола», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Коррозия на корпусе не стала гарантом его безопасности. Предмет мог причинить немало вреда, поэтому он и вызвал столько внимания со стороны спецслужб.

«После нескольких часов тщательной подготовки транспортировки бойцы ОМОН вывезли снаряд на полигон и уничтожили накладным зарядом. После повторного осмотра места взрыва остатков представляющих опасность для граждан не обнаружено», — подтвердили в Росгвардии.

На въезде в Шагол почти всю ночь дежурили сотрудники правоохранительных органов, скорой медицинской помощи и МЧС. В настоящее время в поселке снято оцепление.