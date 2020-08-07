«Сгорела заживо»: Убийц пожилой женщины из Бакала заключили под стражу

Расследование уголовного дела продолжается.

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Сегодня, 7 августа, Саткинский городской суд поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения двум местным жителям, которые 4 августа, в состоянии алкогольного опьянения, убили, а затем подожгли пожилую женщину.

Напомним, ЧП произошло в городе Бакал Саткинского района. В одном из жилых домов так называемого «Апельсинового рая» загорелась квартира. Прибывшие пожарные обнаружили внутри мертвую пенсионерку. Только скончалась она не от огня.

Как выяснило следствие, хозяйка квартиры, 69-летняя женщина, пригласила к себе 35-летнего мужчину и 30-летнюю женщину, которая являлась его бывшей женой. Вместе они распивали спиртные напитки.

Во время посиделки между ними произошел конфликт на бытовой почве, об этом заявили в прокуратуре Челябинской области.

«В ходе конфликта молодая женщина нанесла пенсионерке не менее 3 ударов ножом в живот, не менее 2 ударов ножом и осколком стекла в область шеи, не менее 5 ударов руками и ногами в голову и туловище. Мужчина решил добить пенсионерку, для чего накрыл голову полиэтиленовым пакетом, дождался остановки дыхания, затем потерпевшую облил спиртом и поджег», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе рассмотрения в суде ходатайства обвиняемые вину в совершении преступления признали. Мужчина, который является инвалидом (отсутствует нога по колено), просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и отпустить из-под стражи, женщина согласилась с ходатайством следователя.

Саткинский городской суд избрал меру пресечения двум обвиняемым по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Саткинской городской прокуратуре.