Пенсионерка заживо сгорела в собственной квартире на Южном Урале

По предварительным данным, женщину сначала зарезали, затем подожгли.

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В Бакале (Саткинский район, Челябинская область) расследуют убийство 69-летней местной жительницы. Женщина заживо сгорела в собственной квартире, ее обнаружили пожарные, прибывшие на тушение.

ЧП произошло во вторник, 4 августа, в одной из квартир многоэтажки по улице 50 лет ВЛКСМ. Поступило сообщение о пожаре в доме, в седьмом часу утра на место прибыли спасатели. Открытое горение ликвидировали за несколько минут.

Выяснилось, что заживо горела хозяйка квартиры, женщина 1951 года рождения. По предварительным данным, пенсионерка выпивала у себя дома со знакомыми. В какой-то момент произошел конфликт, в ходе которого ей нанесли ножевое ранение, после чего подожгли.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировал сайту «Первый областной» руководитель СО по Сатке Михаил Крохин.

Точная причина смерти пенсионерки будет установлена позднее. По предварительным данным, женщина скончалась от травматического шока.