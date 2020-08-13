Дом и семью обрели котики убитой женщины из Бакала

Ранее их попросту выкинули на улицу.

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В начале августа в городе Бакал Саткинского района произошло жестокое убийство одной из местных жительниц. Позже выяснилось, что у погибшей были два любимых питомца — кошка и совсем еще маленький котенок. Но у женщины больше никого не было, поэтому животных попросту выкинули на улицу.

В адрес «Первого областного» обратилась одна из местных зооволонтеров Елена. Она лишь просила помочь с передержкой хвостатых, ведь ситуация с ней в Саткинском районе очень сложная.

К слову, помочь кошке и котенку был готов даже челябинский ветеринар Баграт Агажанов. Он предлагал ветпомощь для животных и дальнейшее пристройство в Челябинске. Четвероногих нужно было лишь доставить в областную столицу. Только, к счастью для Елены и самих хвостатых, поездка отменилась — настоящий дом для усатых все же нашелся в Сатке.

«Жительница Сатки Алена накануне позвонила и сказала, что хочет принять в свою семью обоих котов. И затем уже прислала их фото. Надеюсь, теперь у них все будет хорошо. Спасибо вам, люди, которым не все равно», — радостно поделилась зооволонтер Елена в соцсетях.

Отмечается, что убитая женщина из Бакала сама нашла четвероногих на улице. Она очень их любила и заботилась, до последнего дня.