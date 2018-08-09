/ Десяток пожарных машин прибыли на тушение возгорания у Камерного театра

Из здания эвакуировалось 30 человек.

Сегодня, 9 августа, в центре Челябинска произошел пожар. Эпицентром оказалась крыша дома на улице Цвиллинга. Здание находится рядом с Камерным театром. Среди участников происходящего — сотрудники театра и Союза Театральных Деятелей Челябинской области.

Камерный театр не горит! В соседнем здании шел ремонт, что-то пошло не так и на крыше загорелась стекловата. Камерный театр не пострадал, задымилось помещение. Люди обратно вернулись в театр, работаем в штатном режиме. — рассказал сайту «Первый областной» директор Камерного театра Илья Коломейский.

Информацию о ЧП подтвердили сотрудники экстренного ведомства.

В 12:14 на пульт дежурного поступило сообщение, по прибытии на место было установлено, что на крыше здания произошло тление стекловаты. Из здания самостоятельно эвакуировалось 30 человек. — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам очевидцев, на месте находилось не менее 10 машин пожарных. Также на улицу Цвиллинга прибыли сотрудники полиции, «скорой» и Росгвардии.

Сейчас дознаватели устанавливают причины произошедшего.