/ Нетрезвого пенсионера госпитализировали с ожогами после пожара в многоэтажке

Мужчина находится в реанимации.

Пожар в девятиэтажном жилом доме Челябинска тушили накануне, 19 июля. Вызов поступил на пульт пожарной части в 17:31. На место незамедлительно выехали 3 машины и 12 сотрудников МЧС. Они около 20 минут боролись с пламенем на 8 этаже, которое разгорелось, как предварительно установлено, из-за неосторожного обращения с огнем.

Травмы получил 1 человек. Мужчина 63 лет получил ожоги верхних и нижних конечностей 2 степени — 17% тела. Госпитализирован в ОКБ № 3 в отделение реанимации. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС.

Добавим, что пламя уничтожило внутреннюю отделку стен, натяжной потолок, мебель.

Обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить дознавателям.