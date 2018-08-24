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/ 3-метровый динозавр сгорел на Урале. Видео

3-метровый динозавр сгорел на Урале. Видео

5 человек пытались потушить древнего гиганта.
сегодня в 16:59
  |  Происшествия

Накануне в парке развлечений в городе Сибай в Башкирии загорелась 3-метровая фигура динозавра. Поскольку пожар начался в дневное время, рядом находилось множество детей и взрослых. Информацию о ЧП подтвердили в региональном ГУ МЧС России. Бороться с горящим динозавром отправились 5 человек.

На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании фигуры из металлического каркаса, обтянутой искусственной кожей размером 3×3 метра на улице Чайковского. — говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются. Предварительной версией называют короткое замыкание.

Местные жители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как внушительную фигуру пытаются спасти, но безуспешно. Через 10 минут от динозавра остался только каркас.

Настоящее представление в парке — сгорел тираннозавр Рекс. Вроде никто не пострадал. — делятся очевидцы.

Напомним, жители Челябинска стали свидетелями другого «огненного представления» в местном парке. Там загорелся холодильник. Неизвестно, как техника оказалась посреди пешеходной дорожки.

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