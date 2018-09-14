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/ Тело неопознанного мужчины обнаружили в коллекторе в Челябинске

Тело неопознанного мужчины обнаружили в коллекторе в Челябинске

Человек заживо сгорел под землей.
сегодня в 15:56
  |  Происшествия

В ночь с 13 на 14 сентября в Калининском районе Челябинска произошло ЧП. Пожар произошел в одном из колодцев. На место выезжали представители экстренных ведомств. Они же обнаружили на месте тело человека, спасти которого не удалось. При нем находились личные вещи, которые уничтожило огнем.

14 сентября в 02:04 в тепловом коллекторе обнаружили обгоревший труп мужчины, возраст около 50 лет, личность погибшего устанавливается. Причиной чрезвычайного происшествия стало неосторожное обращение с огнем. — сообщили сайту «Первый областной» в управлении по обеспечению безопасности населения Челябинска.

Напомним, ранее похожий инцидент произошел в центре Челябинска, возле Публичной библиотеки. Там, в коллекторе, обосновались люди без определенного места жительства. Сотрудники МЧС спустились в колодец, чтобы локализовать возгорание. Узнать о нем удалось по клубам дыма, валящем из-под земли. В ходе разведки обнаружили тело мужчины.

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