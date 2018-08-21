Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.18 +0.3 76.72 +0.54
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 22:16
Пятиметровый фонтан пробил асфальт в центре Чебаркуля. Видео
Из-за прорыва коммуникаций затопило улицу.
/ 2-летняя девочка погибла, спрятавшись под диван во время пожара

2-летняя девочка погибла, спрятавшись под диван во время пожара

Новые подробности с места трагедии в Кунашакском районе
сегодня в 18:07
  |  Происшествия

Накануне сгоревших в своем доме в поселке Муслюмово 29-летнего отца и 2-летнюю дочь похоронили. Трагедия произошла 18 августа. В момент, когда многодетный мужчина лег отдохнуть после ночной смены, произошел пожар. Дети успели выбежать, а вот 2-летняя девочка вернулась в комнату, где спал отец. По словам родственников, малышка спряталась под диван, где и погибла.

Мне позвонили с утра и сказали, что там пожар. Я не поехала туда, у меня сердце слабое. Пока доехали пожарные, дом сгорел. Он дополз до окошка, там его и нашли. Потом внучку нашли. Там взорвались два баллона. С чего начался пожар нам не сказали. Сын проводил жену на работу, разогрел покушать и одел детей, чтобы они поиграли. Потом прилег отдохнуть. — рассказала сайту «Первый областной» мать погибшего мужчины Эльвира Тимиргазина.

Многодетная мать осталась без крыши над головой с тремя детьми на руках. От дома остались только угли. Документы и все вещи сгорели. Семья сейчас поселилась у родных. Администрация поселка рассматривает возможность выделения временного жилья погорельцам. Также местные жители оказывают посильную помощь, им несут деньги и вещи.

Возможно, что пожар учинила девочка, взяв в руки спички. Следственный комитет инициировал доследственную проверку.

Общество
СК рассматривает версию о случайном поджоге дома 2-летней девочкой, погибшей во время пожара
вчера в 12:53
СК рассматривает версию о случайном поджоге дома 2-летней девочкой, погибшей во время пожара
Происшествия
Десяток пожарных машин прибыли на тушение возгорания у Камерного театра
09.08.2018
Десяток пожарных машин прибыли на тушение возгорания у Камерного театра
Общество
Защита населенных пунктов от пожаров и подтоплений завершится к 2025 году
31.07.2018
Защита населенных пунктов от пожаров и подтоплений завершится к 2025 году
Общество
Прямая трансляция. Борьбу с пожарами и подтоплениями обсудят в правительстве
31.07.2018
Прямая трансляция. Борьбу с пожарами и подтоплениями обсудят в правительстве
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Пятиметровый фонтан пробил асфальт в центре Чебаркуля. Видео
  
сегодня в 22:16
Пятиметровый фонтан пробил асфальт в центре Чебаркуля. Видео
Спорт
Евгений Малкин попал в книгу рекордов Гиннеса
сегодня в 18:25
Евгений Малкин попал в книгу рекордов Гиннеса
Общество
Мальчика-«старика» с редкой болезнью готовят к пластической операции
сегодня в 18:20
Мальчика-«старика» с редкой болезнью готовят к пластической операции
Происшествия
2-летняя девочка погибла, спрятавшись под диван во время пожара
сегодня в 18:07
2-летняя девочка погибла, спрятавшись под диван во время пожара
Происшествия
Трассу под Магнитогорском засыпало банными вениками. Видео
  
сегодня в 17:51
Трассу под Магнитогорском засыпало банными вениками. Видео
Общество
«Он украл ребенка!». Обеспокоенная мать ищет мужчину, забравшего дочь
сегодня в 17:29
«Он украл ребенка!». Обеспокоенная мать ищет мужчину, забравшего дочь
Общество
«Танковую карусель» отработают на Чебаркульском полигоне
сегодня в 16:56
«Танковую карусель» отработают на Чебаркульском полигоне
Общество
Операторы «Большой четверки» назвали даты отмены роуминга
сегодня в 16:51
Операторы «Большой четверки» назвали даты отмены роуминга
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6