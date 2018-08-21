/ 2-летняя девочка погибла, спрятавшись под диван во время пожара

Новые подробности с места трагедии в Кунашакском районе

Накануне сгоревших в своем доме в поселке Муслюмово 29-летнего отца и 2-летнюю дочь похоронили. Трагедия произошла 18 августа. В момент, когда многодетный мужчина лег отдохнуть после ночной смены, произошел пожар. Дети успели выбежать, а вот 2-летняя девочка вернулась в комнату, где спал отец. По словам родственников, малышка спряталась под диван, где и погибла.

Мне позвонили с утра и сказали, что там пожар. Я не поехала туда, у меня сердце слабое. Пока доехали пожарные, дом сгорел. Он дополз до окошка, там его и нашли. Потом внучку нашли. Там взорвались два баллона. С чего начался пожар нам не сказали. Сын проводил жену на работу, разогрел покушать и одел детей, чтобы они поиграли. Потом прилег отдохнуть. — рассказала сайту «Первый областной» мать погибшего мужчины Эльвира Тимиргазина.

Многодетная мать осталась без крыши над головой с тремя детьми на руках. От дома остались только угли. Документы и все вещи сгорели. Семья сейчас поселилась у родных. Администрация поселка рассматривает возможность выделения временного жилья погорельцам. Также местные жители оказывают посильную помощь, им несут деньги и вещи.

Возможно, что пожар учинила девочка, взяв в руки спички. Следственный комитет инициировал доследственную проверку.