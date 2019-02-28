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/ Следственный комитет завершил работу над делом школьника, убившего сестру

Следственный комитет завершил работу над делом школьника, убившего сестру

У юноши обнаружено психическое заболевание.
сегодня в 15:46
  |  Происшествия

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 17-летнего челябинца, который жестокого расправился со своей сестрой. Как рассказала сайту «Первый областной» сотрудник следственного отделения по Курчатовскому района Челябинска Татьяна Селиверстова, в ходе судебно-психологической экспертизы было установлено, что юноша страдал заболеванием, которое развилось еще до произошедших событий.

В силу заболевания, юноша представляет опасность для себя и окружающих, в связи с чем, уголовное дело направляется в суд для решения вопроса о применение принудительных мер медицинского характера. — рассказала сайту «Первый областной» следователь СО по Курчатовскому району Челябинска Татьяна Селиверстова.

На данный момент расследование уголовного дела окончено. Сотрудники следственного комитета проверили все возможные версии событий и показания обвиняемого.

Также установлено, что до момента трагических событий он характеризовался положительно, посещал кружки, секции. Круг общения был сужен, общался он в основном с девушкой и одноклассником. До трагических событий каких-либо очевидных отклонений от нормального поведения не отмечалось. Он считал, что к его сестре относились лучше, видимо, у него накопилась злость и обида и на фоне этого, а также на фоне бытовых конфликтов, у него возникло внезапно желание убить сестру. — рассказала сайту «Первый областной» следователь СО по Курчатовскому району Челябинска Татьяна Селиверстова.

Напомним, днем 16 октября, школьник жестоко расправился со своей сестрой на северо-западе Челябинска. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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