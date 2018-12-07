/ Определять ложь «по глазам» будет следственный комитет

Новые технологии позволят узнать, врет ли человек, по реакции его зрачков.

Следственный комитет внес предложение проводить ежегодные проверки государственных служащих на полиграфе. Дополнительно они предлагают использовать технологию исследования реакции глаз с помощью специального устройства, сообщает газета «Известия».

Такой аппарат создан на основе айтрекера (EYE-tracking) — прибора, который отслеживает двигательную активность глаза. Таким образом, он может работать как полиграф, ведь зрачок реагирует на информацию сразу же, его невозможно контролировать.

Полиграф в России используется многими коммерческими компаниями, к тому же его проходят при устройстве на работу в государственные структуры.

По нашей информации, в мэрии Москвы ежегодно на полиграфе проводится профилактическая проверка сотрудников, связанных с госзакупками. Такие же меры предусмотрены в отношении некоторых работников Росатома, спецслужб. — прокомментировал Сергей Рябов, руководитель Главного управления криминалистики СК РФ.

В СК уверены, что введение ежегодной проверки на полиграфе будет предупреждать коррупционные преступления.