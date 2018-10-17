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/ Несовершеннолетний зарезал сестру-студентку в Челябинске

Несовершеннолетний зарезал сестру-студентку в Челябинске

Девушка не выжила.
сегодня в 10:42
  |  Происшествия

Школьник жестоко расправился с сестрой на северо-западе Челябинска. По имеющейся информации, девушка и подросток находились одни в квартире. В какой-то момент школьник схватился за нож и нанес несколько ударов сестре, а после — добил ее молотком. Девушка не выжила.

По версии следствия, в дневное время 16 октября 2018 года в квартире одного из домов Курчатовского района областного центра подозреваемый, на почве длительных неприязненных отношений, нанес множественные ножевые ранения 21-летней сестре, ставшие причиной смерти.

— прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Школьнику еще нет 18 лет, однако его задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Напомним, год назад 18-летний парень задушил 2-летнего племянника одеялом, пытаясь успокоить плачущего ребенка. А в 2015 году подросток забил молотком 5-летнюю племянницу.

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