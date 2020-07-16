Цены на такси в Челябинске выросли из-за жары

Многие предпочитают комфортную поездку с кондиционером.

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Из-за аномальной жары в Челябинске жители все чаще стали пользоваться услугами такси. И не удивительно: в авто есть кондиционер, и поездка с персональным водителем гораздо приятнее, нежели ютиться в душном общественном транспорте. Да и на фоне коронавируса это гораздо безопаснее.

Поэтому цены на такси гораздо возросли. Ведь их формируют агрегаторы, стоимость повышается и понижается в зависимости от спроса на машины среди горожан. При этом, некоторые компании повышение цен отрицают.

«Это нужно, чтобы удовлетворить спрос и загрузить автомобили на линии, подключенные к сервису. Минимальная цена поездки по тарифу „эконом“ так же осталась прежней и составляет 59 рублей, в нее включено 3 километра и 3 минуты», — поделился представитель компании «Ситимобил» Андрей Вдонин.

Отмечается, что если количество заказов превышает число находящихся рядом водителей, то программа повышает цены на услуги. По такому же принципу электронные диспетчеры работают и в других компаниях перевозчиках.

«В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент скорее исчез. Также к повышению коэффициента может привести плохая погода», — добавила представитель компании «Яндекс.Такси» Елизавета Хмелева.

При этом в компаниях обещают, что со снижением температуры воздуха, стоимость на поездки вернется на прежний уровень, без повышенных коэффициентов.