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/ Южноуралец пропал по пути на горный хребет перед вступительными экзаменами в университет

Южноуралец пропал по пути на горный хребет перед вступительными экзаменами в университет

Мужчина отправился в поход один.
сегодня в 17:51
  |  Происшествия

28-летний Сергей Царапкин из поселка Первомайский в Коркинском районе 3 июля собрал походный рюкзак и отправился в горы. Вскоре молодой человек перестал выходить на связь с родными, его телефон был недоступен. Удалось установить, что в ночь с 3 на 4 июля он останавливался на базе отдыха «Горный дом» вблизи озера Зюраткуль. Там он общался с проводниками и гидами, у которых узнавал маршрут на хребет Нургуш. После этого Сергея примерно в 12 часов на следующий день видели уже по пути в горы. Затем южноуральца никто не встречал, о его местонахождении ничего не известно.

Из-за того, что на данный момент не установлено место, где южноуралец начал взбираться на вершину, волонтеры и родные не могут начать прочес местности. Необходима любая информация от других туристов, которые встречали Сергея у хребта или на нем.

До этого он никогда не ходил в горы один, хотя на Зюраткуле был много раз, а вот на Нургуш не поднимался. Несколько месяцев назад они поругались с другом, другую компанию он не нашел, больше ему не с кем ходить. Никаких финансовых проблем вроде долгов или кредитов у него не было, работал электриком сам на себя, было много клиентов, в том числе — постоянных. Он совсем не пьет, в этом году собрался поступать в аграрный университет, 7 июля должен был ехать на вступительный экзамен. — рассказала сайту «Первый областной» сестра Сергея Ольга Федорова.

Известно, что Сергей был в спортивной кофте, бриджах и шлепанцах, с собой у него был рюкзак. Рост 180 сантиметров, худощавое телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые.

Сообщить информацию о местоположении Сергея Царапкина можно по телефону отца 89 518 153 153 или волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» Южный Урал 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Екатерине Кантара 89 193 470 942 и Елене Пантера 89 123 145 575.

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