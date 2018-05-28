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/ Девушки потерялись в лесу во время ночной прогулки

Девушки потерялись в лесу во время ночной прогулки

Через чащу они добирались до такси, но не смогли найти выход.
сегодня в 15:10
  |  Происшествия

Две 25-летние девушки гостили у друзей на даче под Миассом, а домой решили вернуться ночью. Они вызвали такси на улицу Запрудную поселка Динамо. Добираться туда им пришлось через лес. Однако техника вскоре подвела путешественниц: телефон с навигатором разрядился, без его помощи найти дорогу у девушек не получалось. Они обратились за помощью к спасателям. Инцидент произошел в ночь на 27 мая.

Пришлось позвонить спасателям со второго телефона, который тоже грозил скоро разрядиться. Прибыв на место, сотрудники спасотряда стали подавать световые и звуковые сигналы. Девушки услышали и через какое-то время вышли к автомобилю спасателей. — уточнили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Путешественниц подвезли домой. Девушки не пострадали.

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