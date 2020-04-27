Серьезный пожар на трассе М5 встревожил южноуральцев

Пламя охватило торговые павильоны.

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В Челябинской области на автомобильной дороге М5 «Урал» сегодня, 27 апреля ночью, произошел серьезный пожар. Видеозаписями, на которых запечатлено пламя, охватившее постройки, южноуральцы поделились в социальных сетях.



«На 1608 километре трассы М5, Ашинский район, поворот Кропачево произошло возгорание. По прибытии было установлено, что горит несколько торговых киосков вдоль дороги. Подразделения работали по пожару повышенного номера сложности», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар был ликвидирован в 8:45. Во время происшествия никто не пострадал.