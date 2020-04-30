В России отмечается День работника пожарной охраны

С профессиональным праздником спасателей поздравил губернатор Алексей Текслер.

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Сегодня, 30 апреля, в России отмечают свой профессиональный праздник те, кто всегда на страже безопасности нашей жизни — работники пожарной охраны. Именно они всегда придут первыми на помощь в беде. На их счету сотни и даже тысячи спасенных жизней.

Сотрудников пожарной охраны поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы сделали жизненный выбор в пользу профессии, которая требует мужества, выдержки, умения быстро принять единственно верное решение, чтобы защитить людей от разгула огненной стихии. На вашем счету тысячи экстренных выездов и сотни спасенных жизней», — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день многое делается для развития службы пожарной охраны: приобретается новое оборудование и машины, устанавливаются системы противопожарной безопасности, оснащаются учебные центры, проводится большая профилактическая работа с людьми, с подрастающим поколением.

«Мы все понимаем, что беду легче предотвратить, чем справиться с ее последствиями, тем более ценой человеческой жизни. От имени всех южноуральцев благодарю вас за службу. Желаю доброго здоровья, счастья и благополучия!», — поделился Алексей Текслер.

Лучшее, что мы можем сделать для работников пожарной охраны — аккуратно обращаться с огнем. Ведь зачастую именно из-за халатности возникают сложные возгорания. Но если вы попали в беду, важно немедленно обратиться к спасателям — 101, 112.