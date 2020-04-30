Двое магнитогорцев спасли семью от смерти в огне

Домочадцы крепко спали, когда разгорелся пожар.

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В Магнитогорске несколько молодых людей своими решительными действиями спасли от гибели на пожаре целую семью. Богдан Дейберт и Руслан Гумеров утром 25 апреля направлялись на работу, когда заметили дым возле одного из жилых домов. Они остановили автомобиль и бросились к жилищу.

«Мы со всей силы стали стучать и кричать, сразу же пожарных вызвали. Сильно толкнули дверь и она поддалась. Когда забежали во двор, в дверях уже показалась испуганная хозяйка. Мы спросили — есть ли кто еще дома, она ответила, что никого нет. Когда отошли на безопасное расстояние, она вспомнила, что в доме спит сын со свое семьей. Видимо женщина была в шоке от происходящего. Мы бросились обратно и разбудили домочадцев, все они вышли на улицу — это были муж с женой и дети. Детей усадили в нашу машину», — рассказал Богдан Дейберт.

По словам хозяйки дома Ирины Озеровой, она не увидела сына и его семью там, где они должны были лечь спать и только потом поняла, что они просто сменили спальню, а не вышли из дома.

Пока люди выбирались, пламя начало подбираться к машине, которая была припаркована во дворе.

«Какое-то время пребывали в шоковом состоянии, они не знали что делать, ну это и понятно, людей только разбудили, а тут все полыхает. Мы также решили спасти автомобиль, он на блокировке стоял, отодвинули его на дорогу, а потом подумали, что будет мешать подъезду пожарных. Подцепили к своей машине и отбуксировали в другое место, где он бы никому не мешал. Это все так быстро произошло. Потом приехали сотрудники МЧС, тут уже мы успокоились», — вспоминает события Руслан Гумеров.

Когда на место прибыли сотрудники пожарной службы, огонь охватил хозблок, гараж со вторым автомобилем и крышу дома.

«Сын хозяйки дома пояснил, что накануне они семьей жарили шашлыки, мангал расположили между домом и гаражом, была ветреная погода. Перед тем, как отправиться спать мужчина вылил на угли воду из лейки. Скорее всего, вода залила не все, и из-за сильного ветра угли разгорелись снова. Мы обесточили электричество и приступили тушению, спасли автомобиль, который находился в гараже запертым», — прокомментировал ситуацию командир отделения 23-й пожарно-спасательной части Александр Сальников.

Молодых людей пригласили в гости в Магнитогорский пожарно-спасательный гарнизон, где поблагодарили за смелость и решительность.