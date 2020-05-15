Трассу, ведущую из Челябинска в Екатеринбург, капитально отремонтируют

На 40 километрах дороги будет увеличено количество полос.

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В течение трех лет на 40-километровом участке автомобильной дороги М-5 «Урал», на границе Челябинской и Свердловской областей, будут проводиться ремонтные работы. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Урал» приступило к реализации программы капитальных ремонтов автомобильных дорог, в рамках которой предусмотрено увеличение количества полос движения до четырех.

Первые 13 километров будут готовы уже в 2020 году. Затем 14 километров будет расширено в 2021 и оставшийся участок будет откапитален к ноябрю 2022 года.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения будут построены отнесенные левые повороты, применены современные и технологичные строительные материалы, позволяющие повысить срок службы автомобильной дороги», — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Отмечается, что ремонт начнется уже 8 июня. И в связи с этим до 20 ноября 2022 года на этом 40-километровом участке вводится временное ограничение движения транспортных средств. Всем передвигающимся нужно будет снизить скорость, либо же будет организовано реверсивное движение. Но действующая двухполосная дорога не будет перекрываться.