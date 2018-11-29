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/ Борис Дубровский одобрил поддержку медиков, переехавших работать в село

Борис Дубровский одобрил поддержку медиков, переехавших работать в село

Выплаты получать врачи, которые не могут участвовать в программе «Земский доктор».
сегодня в 14:51
  |  Общество

На заседании правительства Челябинской области Борис Дубровский одобрил постановление, согласно которому врачам, уехавшим жить и работать в села, будет выплачена компенсационная выплата. Ее направят 10 медикам, которые переехали в населенные пункты для работы, но не отвечают требованиям для участия в программе «Земский доктор».

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» направлены на то, чтобы стимулировать специалистов на переезд в населенные пункты, в которых некому работать врачом. Они предусматривают компенсационные выплаты: 1 миллион рублей докторам и 500 тысяч рублей фельдшерам.

Считаю, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» очень важны, так как помогают в решении проблемы дефицита кадров на селе. Они, безусловно, будут продолжены. В бюджете области на текущий год на эти цели предусмотрены средства — 94 млн рублей. Это позволит предоставить выплаты 73 врачам и 42 фельдшерам. Они поедут работать в те территории, где люди остро нуждаются в первичной медицинской помощи. — отметил глава региона Борис Дубровский.

Но несколько специалистов, уехавших работать, не смогли поучаствовать в программе по тем или иным причинам.

В 2018 году в медицинские организации Челябинской области трудоустроены специалисты на должности участковых терапевта, педиатра, врача общей практики, фельдшера, заведующего ФАПом и другие, не имеющие права на получение единовременной компенсации по причине несоответствия тем или иным указанным в постановлении федерального правительства признакам. В связи с этим министерство здравоохранения Челябинской области выступило с инициативой о предоставлении таким работникам единовременных компенсаций и губернатор Борис Александрович Дубровский поддержал нас. — прокомментировала Виктория Сахарова, ситуацию заместитель министра здравоохранения Челябинской области.

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