Семья с ребенком погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

Еще один ребенок госпитализирован.

Послушать 00:00

Смертельное ДТП произошло днем 25 февраля на 196 км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск, на территории Агаповского района. По предварительным данным, 44-летний водитель за рулем «Мерседес Бенц» выполнял обгон, выехал на «встречку» и врезался в «Тойота Ланд Крузер».

«В результате ДТП в автомобиле „Мерседес“ водитель и пассажир, женщина, погибли на месте происшествия. Также в „Мерседесе“ находились несовершеннолетние дети, 11-ти и 5-ти лет, которые были транспортированы в больницу проезжающими попутно транспортными средствами. Ребенок, девочка 5-ти лет, скончалась по пути в больницу. 11-летний ребенок госпитализирован, находится в реанимации», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Известно, что семья проживала в Верхнеуральском районе. Они ехали в сторону Магнитогорска.

Во второй иномарке находились жители Магнитогорска. С травмами госпитализировали водителя и пассажира.