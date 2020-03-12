«Легковушка» столкнулась с автобусом в Миассе

Автоледи не справилась с управлением и вылетела на «встречку».

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«Легковушка» столкнулась с автобусом в Миассе Челябинской области. Авария произошла 11 марта в 23:45 на улице 60 лет Октября. Водитель автомобиля «Лада Приора», девушка 1997 года рождения, превысила допустимую скорость и, не справившись с управлением, вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с двигающимся на неё автобусом «КАВЗ».

«В результате столкновения 22-летняя пассажирка автомобиля „Лада Приора“ от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель также получила травмы и была госпитализирована. Водитель автобуса 1961 года рождения не пострадал»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции также выяснили, что превысившая скорость жительница Миасса имеет водительский стаж 4 года и за последний год привлекалась к административной ответственности за нарушение ППД один раз.