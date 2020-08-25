Дети на пикапе протаранили чужой частный дом в Симе

Взрослые оставили их одних в припаркованном автомобиле.

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В Челябинской области пикап слетел с автодороги М-5 «Урал» и протаранил жилой дом. Очевидцы аварии объяснили, что автомобиль остановился на дороге, из него вышли двое взрослых. Внутри машины остались дети, которые и стали причиной аварии. Видеозапись с места происшествия выложили в сеть очевидцы.

«Дети сняли „ручник“ на „Хайлюксе“ и летели вон оттуда», — сообщает очевидец на кадрах видео.

В автомобиле находились десятилетний и семилетний ребенок. Для того, чтобы извлечь их из разбитой машины, потребовалась помощь сотрудников МЧС.

«В 15:59 24.08.2020 в городе Сим, по ул. Советской, 23, произошло опрокидывание легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека, 1 единица техники», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Старший ребенок получил сотрясение головного мозга, у младшего — также сотрясение и травма живота.