Подросток стал жертвой аварии в Кусе

В ДТП пострадали еще два человека.

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В Кусе 16-летний подросток попал в аварию: столкнулись «Десятка» с «Фордом». Инцидент произошёл в воскресенье, 23 августа, в 16:45 по местному времени. В результате аварии пострадало три человека. По данным областного ГИБДД, водитель отечественной легковушки не уступил дорогу иномарке.



«По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем „Форд Фокус“, который двигался по главной в результате ДТП, водитель и два пассажира ВАЗа, из них один несовершеннолетний получили телесные повреждения»,— рассказали сайту «Первый областной» в управление ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что всем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. Данная авария стала не единственной, произошедшей в Челябинской области в прошедшие выходные. Так, в воскресенье, 23 августа, в Челябинске «Тойота Приус» сбила велосипедиста, которой по итогам аварии попал в больницу. Всего на территории региона произошло 100 ДТП, в 10 из которых пострадали или пешеходы, или участники дорожного движения.