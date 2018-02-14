/ Семья с двумя детьми отравилась угарным газом

Эксперты назвали причиной ЧП нарушение правил безопасности.

Семье с детьми из Чебаркуля едва удалось избежать трагедии. Жители города, чья квартира располагается на улице Электростальская, получили отравление угарным газом легкой степени, когда находились дома. Четверых человек госпитализировали.

Основная причина отравлений угарным газом — это нарушение правил эксплуатации газовых приборов. Потребителям необходимо помнить, что нельзя пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, недостаточном количестве приточного воздуха, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Пренебрежение этими правилами ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель генерального директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

Напомним, инцидент стал не первым в череде происшествий на Южном Урале. Утром 13 февраля в поселке Новый путь нашли тела 53-летней женщины и ее 14-летнего сына. Подросток и мама находились в своем доме. Предварительная версия их смерти — отравление угарным газом. Он заполнил дом, потому что вентиляция газового отопления перестала работать.

