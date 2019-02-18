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/ Причиной смерти маленьких брата и сестры стала закрытая печная заслонка

Причиной смерти маленьких брата и сестры стала закрытая печная заслонка

Следователи возбудили уголовное дело.
сегодня в 13:33
  |  Происшествия

Обстоятельства смерти 10-летнего мальчика и 13-летней девочки в Еманжелинске проверяют следователи. Установлено, что брат и сестра задохнулись угарным газом. Помещение заполнилось им, предполагают следователи, из-за отсутствия тяги в печи. Она была закрыта заслонкой.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» УК РФ. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование уголовное дело взяло на контроль руководство следственного комитета.

Напомним, 17 февраля в частном доме в Еманжелинске обнаружили тела двух детей — мальчика и девочки. Их маму в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предварительно, семья надышалась угарным газом.

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