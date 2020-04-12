Двух мужчин задержали в Челябинской области за нарушение режима самоизоляции

Оба находились вдали от дома без уважительной причины.

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Тёплая погода в Челябинской области вновь поспособствовала нарушениям режима самоизоляции. Полицейские задержали сразу двоих граждан за бесцельное нахождение на улице. Где правоохранители обнаружили нарушителей и какое наказание им назначено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, в Кусе полицейскими был задержан мужчина 1975 года рождения, который находился в общественном месте у дома № 19 по улице Уткина на значительном расстоянии от дома и без уважительной причины.

Второго нарушителя сотрудники полиции обнаружили в Кыштыме, к тому же пенсионер 1954 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения.

«В связи с действующим на территории Челябинской области режимом повышенной готовности и обязательной самоизоляции на граждан составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ „нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения“. Кроме этого, в отношении кыштымца составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ „появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения“. Административные материалы направлены в суд. Мужчинам назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции ещё раз напоминают гражданам о том, что выходить из дома можно только в крайних случаях, разрешённых законодательством. Среди них: посещение ближайших магазинов с товарами первой необходимости и аптек; вынос мусора; прогулки с домашними животными на расстоянии не более 100 метров от дома; путь до и с места работы; посещение врачей в экстренных случаях.