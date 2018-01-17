/ Семья с ребенком перекувыркнулась в кабине кроссовера на трассе М-5

Помощь медиков потребовалась троим.

Накануне на трассе М-5 произошла авария, в результате которой кроссовер «Киа» перекувыркнулся с проезжей части в кювет. Внутри автомобиля находилась семья из трех человек. Пострадавшие не смогли справиться самостоятельно, на помощь им отправились спасатели.

16 января спасатели Усть-Катавского спасотряда областной службы выезжали на ДТП, произошедшее на 1645 километре трассы М-5. Водитель автомобиля «Киа Спортедж» не справился с управлением и слетел в кювет. Прибыв на место, спасатели оказали помощь троим пострадавшим: мужчине и женщине 1970 года рождения, а также их сыну. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Отметим, что после эвакуации из кювета пострадавшие участники ДТП были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

