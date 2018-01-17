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/ Семья с ребенком перекувыркнулась в кабине кроссовера на трассе М-5

Семья с ребенком перекувыркнулась в кабине кроссовера на трассе М-5

Помощь медиков потребовалась троим.
сегодня в 14:06
  |  Происшествия

Накануне на трассе М-5 произошла авария, в результате которой кроссовер «Киа» перекувыркнулся с проезжей части в кювет. Внутри автомобиля находилась семья из трех человек. Пострадавшие не смогли справиться самостоятельно, на помощь им отправились спасатели.

16 января спасатели Усть-Катавского спасотряда областной службы выезжали на ДТП, произошедшее на 1645 километре трассы М-5. Водитель автомобиля «Киа Спортедж» не справился с управлением и слетел в кювет. Прибыв на место, спасатели оказали помощь троим пострадавшим: мужчине и женщине 1970 года рождения, а также их сыну. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Отметим, что после эвакуации из кювета пострадавшие участники ДТП были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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Комментарии

Кто
17:28, 17.01.2018
Кто составляет текст -_- сами вы перекувыркнулись! Даже смешно читать такое

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