/ Челябинцы не смогли однозначно назвать главу семьи

Мнения разделились между старшим членом семьи и отсутствием лидера.

Жители южноуральской столицы не смогли распределить роли в современной семье. Соответствующий опрос социологи челябинского филиала РАНХиГС приурочили ко Дню всех влюбленных. По его результатам стало известно, что горожане предпочитают две модели распределения ролей в семье: когда решения принимает самый взрослый и опытный член или с учетом мнения всех родственников. За оба варианта проголосовало равное количество респондентов — 41,1%.



С большим отрывом от двух предыдущих оценочных позиций тройку вариантов ответов о главе семьи замкнула фраза «тот, кто лучше ориентируется в современной ситуации и может принять эффективное для семьи решение». Так чаще остальных отвечали женщины, респонденты в возрасте от 31 до 50 лет, имеющие высшее образование, с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего. Что касается социально-профессиональной деятельности респондентов, выбравших данный вариант ответа, это чаще рабочие, специалисты с высшим образованием, предприниматели, а также безработные и временно не работающие жители города. — рассказал сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.





Наименее популярными оказались варианты, когда главой семьи должен быть ее кормилец, либо женщина в качестве лидера. 2,3% опрошенных не смогли дать ответ.