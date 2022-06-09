Семейную пару осудили за незаконный сбыт оружия в Челябинской области

Подельники проведут по три года в колонии общего режима

В Челябинской области пресекли канал незаконного сбыта оружия. У семейной пары сотрудники регионального УФСБ изъяли автомат и более 100 патронов. Товар подельники хотели продать через интернет. Теперь им предстоит провести по три года в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Семейная пара из Ленинградской области решили заработать денег на продаже нелегального оружия. Они купили в Подмосковье самодельно изготовленный автомат, предназначенный для стрельбы боевыми патронами, и боеприпасы к нему.

«В Челябинской области из тайника они извлекли еще несколько десятков патронов. Приобретенное оружие они планировали в дальнейшем сбыть через интернет в других регионах России», — пояснили в ведомстве.

Завершить задуманное им помешали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Златоустовский городской суд приговорил их от 3 до 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Статья, по которой судили ленинградцев — ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 222 УК России («Покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).