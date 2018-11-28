/ «Семерка» на летней резине вылетела в кювет в Троицком районе

Пострадал пассажир легковушки.

«Семерка» съехала в кювет на 32 километре трассы Троицк — Степное вчера, 27 ноября, утром. В момент аварии в отечественной машине находилось два человека — 21-летняя девушка-водитель и 44-летний пассажир. Как рассказал сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РФ «Троицкий» Андрей Таушканов, на ВАЗ-2107 были установлены летние шины, из-за чего девушка-водитель не смогла справиться с управлением машины.

Она не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, мужчина 44 лет, находившийся на переднем пассажирском сиденье, получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — рассказал сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РФ «Троицкий» Андрей Таушканов.

Отечественная легковушка в результате ДТП значительно пострадала. Основные повреждения пришлись на правый край автомобиля: погнулась крыша, вылетела задняя фара.