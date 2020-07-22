Бесправник на «Порше» сбил столб в Челябинске

Опора после удара упала на проезжающую мимо «Ниву».

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Вечером во вторник в Челябинске произошло ДТП, участниками которого стали два автомобиля и никому не мешавший столб. 22-летний лихач на «Порше» врезался в опору линии электропередач, от удара «преграда» упала на проезжающую мимо «Ниву». Инцидент произошел на улице Стахановцев, в районе дома № 116.

«Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем „Порш Каен“, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, опору освещения, повредив его, от наезда опора освещения упала на движущуюся попутно автомобиль ВАЗ. В результате происшествия, водитель автомобиля „Порш“ получил травмы», — рассказали в ОГИБДД по Челябинску.

В ГИБДД также добавили, что водитель автомобиля «Порш» неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции. Его отстраняли от управление за отсутствие водительского удостоверения. Кроме того, на его счету и отказы от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.