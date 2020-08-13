БМВ протаранил маршрутный ПАЗ в Челябинске. Есть пострадавшие

На месте ДТП работают экстренные службы.

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ДТП с участием двух иномарок и маршрутного автобуса № 22 произошло в четверг, 13 августа, днем на северо-западе Челябинска. По предварительным данным, пострадали водитель и несколько пассажиров.

«По улице Братьев Кашириных, в районе домов 89 и 91, произошло столкновение легковых автомобилей БМВ и „Фольксваген Поло“. От удара автомобиль БМВ изменил траекторию и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП помощь потребовалась нескольким пассажирам ПАЗа и водителю „БМВ“», — прокомментировали корреспонденту сайта «Первый областной» в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску .

По словам очевидцев, на месте находятся автомобили реанимации и пожарная техника. Медики осматривают пассажиров и водителей.