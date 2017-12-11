/ 7 фур столкнулись «паровозиком» на трассе М-5 под Юрюзанью

В кабинах двух авто застряли люди.

Несмотря на утихшую метель, участок трассы М-5 вновь закрыли для движения. Под Юрюзанью столкнулись сразу семь грузовых автомобилей. Инцидент случился около полудня 11 декабря. Предположительно, у виновника ДТП на затяжном спуске отказали тормоза, поэтому он собрал движущиеся впереди попутно большегрузы.



По предварительной информации, дорожные условия не могли стать причиной, так как зафиксировано чистое и сухое покрытие. На месте работают ГИБДД, МЧС, мастера подрядных организаций Упрдор «Южный Урал» организуют объезд через ближайшие населенные пункты. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Управления дорожного хозяйства «Южный Урал» Татьяна Денисова.



Сообщается, что в кабинах двух автомобилей застряли люди.

Автомобилистов, чей путь лежит через 1642 километр трассы М-5, просят воспользоваться объездной дорогой.



Напомним, вечером 9 декабря движение большегрузов по М-5 от Миасса до Аши было закрыто. Возобновилось оно только через сутки. Причиной стали сильный снег и гололед.