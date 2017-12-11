/ На трассе М-5 под Юрюзанью возобновили движение после массового ДТП

Все семь фур увезли с места аварии.

Сегодня в полдень на трассе М-5 под Юрюзанью произошло массовое ДТП. Сразу 7 фур столкнулись на дороге. Ликвидировать последствия аварии отправились сотрудники ГИБДД и МЧС. Им нужно было не только оказать помощь водителям и вывезти фуры, но и организовать движение по объездным дорогам. В итоге трассу смогли открыть только в 7 вечера.

Движение на М-5 возобновлено в обе стороны. Весь поврежденный транспорт, препятствующий проезду других участников дорожного движения, эвакуирован. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Напомним, 11 декабря движение на трассе М-5 закрыли не из-за непогоды, а из-за ДТП. семь большегрузов столкнулись под Юрюзанью. Предположительно, виновник ДТП не смог затормозить на затяжном спуске из-за отказа тормозной системы. Дорога, по предварительному заключению, была сухая и чистая. Двух водителей увезли в больницу.