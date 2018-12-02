/ Неизвестные отобрали морковку у зайца из Магнитогорска

Арт-объект сломали, а морковь, которую держал косой, бросили под елку.

В Магнитогорске неизвестные сломали арт-объект, который успел полюбиться жителям города. У зайца «отобрали» морковку и бросили ее под елочку возле городских курантов.

В социальных сетях идет активное обсуждение акта вандализма. Люди переживают за зайца и строят догадки о том, кто мог это сделать.

Как жаль, что заяц не мог сопротивляться данному деянию. — пишет Дмитрий Кручинин.

Варвары, больше ничего не скажешь. — сокрушается Татьяна Пикалова.

Даже не успела сфотографироваться… — расстраивается Аленка Тарасенко.

Заяц появился в городе относительно недавно, его установили в июле и он успел полюбиться и жителям, и гостям города. Он привлекал к себе внимание, его очень полюбили дети. Всегда находились желающие сделать с ним фотографию.

Сейчас он без морковки. Жители, которые обнаружили лакомство зайца под городской елкой, отнесли ее в компанию, которая устанавливала объект.