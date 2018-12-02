Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.53 -0.1 75.75 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Неизвестные отобрали морковку у зайца из Магнитогорска

Неизвестные отобрали морковку у зайца из Магнитогорска

Арт-объект сломали, а морковь, которую держал косой, бросили под елку.
сегодня в 16:40
  |  Общество

В Магнитогорске неизвестные сломали арт-объект, который успел полюбиться жителям города. У зайца «отобрали» морковку и бросили ее под елочку возле городских курантов.

В социальных сетях идет активное обсуждение акта вандализма. Люди переживают за зайца и строят догадки о том, кто мог это сделать.

Как жаль, что заяц не мог сопротивляться данному деянию. — пишет Дмитрий Кручинин.

Варвары, больше ничего не скажешь. — сокрушается Татьяна Пикалова.

Даже не успела сфотографироваться… — расстраивается Аленка Тарасенко.

Заяц появился в городе относительно недавно, его установили в июле и он успел полюбиться и жителям, и гостям города. Он привлекал к себе внимание, его очень полюбили дети. Всегда находились желающие сделать с ним фотографию.

Сейчас он без морковки. Жители, которые обнаружили лакомство зайца под городской елкой, отнесли ее в компанию, которая устанавливала объект.

Общество
В Снежинске вандалы разгромили строящийся скейтпарк
06.09.2018
В Снежинске вандалы разгромили строящийся скейтпарк
Общество
Вандалов подозревают в разрушении отремонтированного фонтана в Копейске
27.08.2018
Вандалов подозревают в разрушении отремонтированного фонтана в Копейске
Происшествия
Непотребные рисунки вандалов стерли с мемориала Скорбящей матери в Миассе
07.06.2018
Непотребные рисунки вандалов стерли с мемориала Скорбящей матери в Миассе
Происшествия
12 деревьев ценных пород уничтожили вандалы в экопарке Магнитогорска
01.06.2018
12 деревьев ценных пород уничтожили вандалы в экопарке Магнитогорска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Политика
Челябинец стал вице-президентом Общероссийской предпринимательской организации
сегодня в 20:23
Челябинец стал вице-президентом Общероссийской предпринимательской организации
Общество
Жителей Магнитогорска пугают дикие звери
  
сегодня в 19:40
Жителей Магнитогорска пугают дикие звери
Происшествия
Ящик для буккроссинга в Миассе сломали неизвестные
сегодня в 18:10
Ящик для буккроссинга в Миассе сломали неизвестные
Общество
Неизвестные отобрали морковку у зайца из Магнитогорска
сегодня в 16:40
Неизвестные отобрали морковку у зайца из Магнитогорска
Общество
В Челябинске дефицит желающих работать в строительной сфере
сегодня в 15:10
В Челябинске дефицит желающих работать в строительной сфере
Культура
Мюзикл «Двенадцать месяцев» впервые покажут юным зрителям Челябинска
сегодня в 13:40
Мюзикл «Двенадцать месяцев» впервые покажут юным зрителям Челябинска
Происшествия
В Челябинске пропал мужчина со шрамом в виде скорпиона
сегодня в 12:10
В Челябинске пропал мужчина со шрамом в виде скорпиона
Общество
Крыса в одной из маршруток Челябинска шокировала местных жителей
сегодня в 10:43
Крыса в одной из маршруток Челябинска шокировала местных жителей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6