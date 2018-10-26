/ Более 10 машин пострадало в микрорайоне Парковый-2

Злоумышленники разбили стекла, но ничего не украли.

Разбитое стекло у своего автомобиля обнаружил накануне утром, 25 октября, житель микрорайона Парковый-2 Илья Жидких. Судя по осколкам, которые были на асфальте, пострадали, по меньшей мере, 10 машин, стоявших на парковке.

Я вышел с утра к своей машине, у нее было разбито стекло полностью, на нем было две огромных дыры. Открыл дверь, все посыпалось на пол и в салон, все было в осколках. Таким же образом пострадало еще около 10 машин. — рассказал сайту «Первый областной» житель микрорайона Илья Жидких.

Житель микрорайона отмечает, что из машины ничего не пропало. На месте лежит бумажник, а также документы от автомобиля. Однако Илья, как и другие жители Паркового, уже обратился с заявлением в полицию. В отделе УМВД России города Челябинска прокомментировали инцидент.

Зарегистрировано несколько обращений от граждан по поводу повреждения машин, находившихся в ночь с 24 на 25 октября возле дома по улице Петра Столыпина. В настоящее время, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.

Отметим, у жителей близлежащих домов есть свои версии насчет преступления. По их словам, это может быть связано с платными стоянками, которые собираются сделать вблизи микрорайона.