Полицейские вновь проверили условия труда в теплицах Аргаяшского и Красноармейского районов

Работодателям грозит до 500 000 штрафа за каждого иностранца.

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Полицейские Челябинской области провели повторную проверку теплиц на территории Красноармейского и Аргаяшских районов. В ходе инспекции сотрудники управления по вопросам миграции установили, что работодателями не были устранены ранее выявленные нарушения.



Так, как сообщили «Первому областному» в пресс-службе регионального главка, полицейские проверяли устранение нарушений санитарно-эпидемиологических и противопожарных условий проживания, которые были выявлены в феврале. Повторный осмотр показал, что нарушения не были устранены.

«Иностранные работники продолжают проживать в непригодных для проживания бараках, которые находятся в опасном антисанитарном и противопожарном состоянии. В помещениях отсутствуют элементарные бытовые условия, используется неисправное электрическое и газовое оборудование»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По результатам мероприятий в отношении работодателей были составлены административные протоколы по ряду статей. Также, они будут привлечены к ответственности по части 5 статьи «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» КоАП. За это и грозит до 500 000 рублей штрафа за каждого иностранца и отказ в выделении квоты для привлечения работников на следующий год.