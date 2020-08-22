Трёх жителей Златоуста задержали с наркотиками в Челябинской области

Мера пресечения молодым людям уже избрана.

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Накануне участковый полицейский совместно с сотрудниками ГИБДД задержали в Челябинской области трёх молодых людей с наркотическим веществом. Причём масса вещества оказалась довольно внушительной. Какое наказание грозит южноуральцам, сообщили корреспонденту медиахолдинга ОТВ в отделе полиции «Горный» города Златоуст.

Задержание произошло в двух километрах от села Куваши на автодороге «Куваши-Медведевка». Жители Златоуста — 19-летний ранее судимый и двое 20-летних несудимых — везли с собой марихуану общей массой около 373 граммов. При этом молодые люди пояснили, что приобрели наркотик для личного потребления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ранее подозреваемые были известны полиции как лица, употребляющие наркотики»,— рассказали в ведомстве.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.