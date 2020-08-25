Нетрезвый мужчина ударил полицейского в Копейске

Дебоширу грозит до 10 лет тюремного заключения.

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В Копейске Челябинской области нетрезвый мужчина в ходе ссоры с супругой нанёс удар полицейскому. Региональный Следственный комитет возбудил уголовно дело.

Инцидент произошёл в ночь на 17 августа этого года около одного из домов, расположенного на улице Калинина. Пьяный 29-летний копейчанин слишком громко ссорился со своей супругой, нарушая общественный порядок. Прибывшие на место разборок сотрудники полиции предложили дебоширу проследовать в отдел полиции, на что в ответ южноуралец ударил локтем одного из полицейских.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 „Применение насилия в отношении представителя власти“ УК РФ. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

На данный момент проводится расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства совершения преступления. Для их устранения будет внесено представление.