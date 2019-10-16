«Сбросил в колодец»: подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной показал, как избавился от тела

Трое челябинцев решили убить девушку, чтобы завладеть ее авто.

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Челябинец, подозреваемый в убийстве девушки из Екатеринбурга, которая пропала после продажи авто, показал, как избавился от тела. Кадры следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России по Свердловской области.

На видео мужчина рассказывает, что вместе со своими подельниками сразу решил убить жительницу Екатеринбурга, а машину похитить. На месте, где нашли тело убитой, он показал, как действовал в тот день.

«Когда поехали, я сразу же открыл колодец. Перетащил девушку и сбросил в колодец», — рассказал подозреваемый.

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября. В тот день девушка должна была встретиться с потенциальным покупателем своего авто. Больше на связь она не выходила. Поисками пропавшей занимались волонтеры поисковых отрядов и правоохранители. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позже автомобиль «Ауди», принадлежавший Ксении, был обнаружен в Челябинске у перекупщиков, в салоне были следы крови. Первого подозреваемого задержали 14 октября в Копейске, в этот момент он ехал в такси. По предварительным данным, убийство было совершено группой лиц в целях хищения дорогостоящей иномарки. Подельниками челябинца оказались 30-летняя женщина и 29-летний мужчина.

Сейчас эксперты устанавливают точные дату и причины смерти екатеринбурженки. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. За тяжкое преступление им может грозить пожизненное лишение свободы.