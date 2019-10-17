Избрана мера пресечения для подозреваемых в смерти Ксении Каторгиной

Трое уроженцев Челябинской области обвиняются в убийстве 28-летней девушки.

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Суд вынес решение об избрании меры пресечения задержанным по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Заседание прошло в Екатеринбурге в Ленинском суде. Рассмотрение вопроса происходило за закрытыми дверями в интересах сохранения тайны следствия.

На скамье подсудимых оказались трое: Екатерина Меньшикова, Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович. Их задержали 14 и 15 октября, в этот же день нашли тело Ксении Каторгиной.

На след преступников вышли, когда обнаружили автомобиль девушки у перекупщиков в Челябинске. Первого подозреваемого задержали 14 октября в такси. Еще двоих поймали 15 октября на съемной квартире. Мотив — корысть с целью завладения транспортным средством.

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и решил, что Федорович, Ахметвалиев и Меньшикова пробудут под стражей до 11 декабря 2019 года.

Напомним, 28-летняя девушка ушла с работы 10 октября. Ксения продавала автомобиль «Ауди». Вечером она встречалась с покупателем. Но после того, как она уехала на «смотрины», девушку никто не видел.

«Ксюша очень хотела жить, была отзывчивая и добивалась всего сама. У нее были очень большие планы. Она очень любила свою лапочку дочку и работу. У нее много друзей», — рассказала сайту «Первый областной» Мария Каторгина, мать погибшей.

Похороны Ксении Каторгиной состоятся в пятницу, 18 октября, об этом сообщили близкие родственники и подруги. У девушки осталась мать-пенсионерка и 9-летняя дочь.