Мать Ксении Каторгиной не верит в раскаяние душегубов и желает им смертной казни

В Каменск-Уральском сегодня простились с 27-летней девушкой, которую убили ради наживы.

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В церкви Покрова Божией Матери в Каменск-Уральском сегодня утром состоялось прощание с Ксенией Каторгиной, которая была убита несколько дней назад. Проводить в последний путь девушку пришли сотни людей, которые выражали глубочайшие соболезнования семье погибшей. В церковь и на кладбище приехали даже те, кто никогда не был знаком с погибшей и ее семьей.

Свой путь Ксения Каторгина закончила на Ивановском кладбище, ее похоронили рядом с бабушкой. У девушки осталась девятилетняя дочь и пенсионерка мать, которая от горя не находит себе места. После того, как тело дочери предали земле, Римма Каторгина призналась, что в раскаяние, тех, кто лишил Ксюшу жизни, она не верит.

«Смертной казни они достойны, какое еще наказание за это может быть?», — с болью в голосе «выдавила» из себя убитая горем женщина.

Молодую и красивую Ксению Каторгину запомнили как доброго и отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь. Она очень хотела жить и всегда всего добивалась сама.

«У нее очень большие планы были. Любила свою работу. У нее много друзей, отзывчивая. Очень любила свою лапочку дочку», — поделилась теперь уже воспоминаниями о погибшей племяннице Мария Каторгина.

Друзья Ксении тоже вспоминают ее с болью и тоской. Подруга Ольга, которая принимала активное участие в поисках, до сих пор не может до конца поверить, что ее больше нет. Рассказывает, что у погибшей было отличное чувство юмора, она всегда улыбалась и спешила на помощь, если это требовалось. Ольга на своей странице организовала сбор средств в помощь матери и дочери Ксении.

Напомним, тело Ксении Каторгиной было обнаружено в канализационном колодце в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. 10 октября девушка после работы поехала показывать свой автомобиль «Ауди Ку 5» потенциальному покупателю, которым представилась Екатерина Меньшикова. Последняя в настоящее время проходит обвиняемой в деле об убийстве Ксении. Домой владелица машины так и не вернулась, был объявлен поиск, в котором приняли участие сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. 14 октября в Копейске был задержан первый подозреваемый в деле об убийстве девушки. Днем позднее на съемной квартире в Челябинске задержали двоих его подельников. 17 октября Ленинский суд Екатеринбурга избрал для троих обвиняемых меру пресечения: до 11 декабря они будут заключены под стражу. Самое суровое наказание, которые они могут получить — пожизненный срок.