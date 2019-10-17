Мать подозреваемой в убийстве Ксении Каторгиной могла стать первой жертвой троицы

Екатерина Меньшикова вместе с соседями по скамье подсудимых избивала ее и вымогала деньги в начале сентября.

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Сегодня, 17 октября, в Ленинском суде Екатеринбурга избирается мера пресечения для троих челябинцев, подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей при продаже авто. Корреспонденты ОТВ встретились с матерью Екатерины Меньшиковой, одной из подозреваемых в жестокой расправе.

Женщина рассказала, что могла стать первой жертвой этой троицы. По ее словам, 9 сентября к ней в дом приехал Марат Ахметвалиев, показал корочки сотрудника полиции и сказал, что ее дочь Екатерина вместе со своим сожителем Михаилом Федоровичем погибли, нужно ехать на опознание. На машине ее привезли в сад, где втроем они приковали ее наручниками и начали избивать. При этом присутствовала сама девушка. От женщины они требовали 400 тысяч рублей.

«Мама подозреваемой рассказала, как ей удалось спастись: она попросила отвезти ее домой, чтобы взять документы и получить необходимую им сумму. Когда они подъехали, женщина выбежала из машины и попала в дом, закрылась и уже не вышла», — рассказывает корреспондент медиахолдинга ОТВ, который пообщался с женщиной.

По ее словам, дочь изменилась, когда связалась с новым возлюбленным. До этого она была замужем за другим мужчиной, в отношениях с которым у нее все было нормально. Женщина уверена, что подбить дочь на совершение страшного преступления мог ее сожитель.

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина из Екатеринбурга пропала при продаже своей иномарки. В тот день она должна была встретиться с покупателем. Девушка на том конце провода попросила приехать, ссылаясь на свою беременность и токсикоз. Так подозреваемая, которая действовала вместе с двумя подельниками, "выманила" жертву. Машину потом нашли в Челябинске у перекупщиков, были задержаны трое подозреваемых в убийстве. Тело девушки позже обнаружили в колодце. На следственном эксперименте один из подозреваемых показал, как сбросил его туда.