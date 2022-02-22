Курьер «Самоката» из Челябинска, 20-летний Алмас Фаттахов, попал в ДТП на Северо-Западе Челябинска 11 февраля. Тогда его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.
На днях молодого человека выписали из больницы, но ему предстоит еще одна операция: нужно установить титановую пластину в череп. Об этом Алмас рассказал журналисту Первого областного информационного агентства.
Сейчас родственники Алмаса оформляют компенсацию по программе «Забота о курьере», которая действует для всех курьеров службы «Самокат». Сумма точно неизвестна.
В пресс-службе «Самоката» рассказали, что пострадавшего в аварии курьера подключили к программе добровольного медстрахования и после выписки он пройдет профессиональную реабилитацию за счет компании.
Алмас Фаттахов — студент Челябинского юридического колледжа, учится на спасателя. Сейчас парень на больничном.
«С учебой все хорошо. Скоро начинается производственная практика, должны дать освобождение», — рассказал Алмас.
По факту ДТП завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Ход расследования в УМВД Челябинска не комментируют.
20-летний парень сейчас чувствует себя удовлетворительно, говорит, что идет на поправку.