Сбитый в Челябинске курьер «Самоката» идет на поправку

По факту аварии завели уголовное дело

Продолжается разбирательство по делу о ДТП на перекрестке 40 лет Победы и Братьев Кашириных. 11 февраля водитель Ford сбил Алмаса Фаттахова, велокурьера службы доставки «Самоката», когда он пересекал пешеходный переход на зеленый свет. Вслед за административном делом завели уголовное, об этом рассказала Первому областному информационному агентству сестра пострадавшего.



Как рассказала сестра Алмаса Гульназ Воробьева, водитель не скрылся после происшествия, а сам вызвал полицию и скорую.

«Водитель того „Форда“ сейчас каждый день звонит и спрашивает о состоянии Алмаса», — поделилась сестра пострадавшего.

Алмаса на днях перевели из реанимации в палату. Доктора его состояние не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну, но родные говорят, что состояние молодого человека удовлетворительное.

Ранее мы связывались с Алмасом Фаттаховым и узнавали о его самочувствии. Он рассказал и обстоятельства случившегося.

«Могу сказать, что велосипед спас мне жизнь. Я уверен в этом. Я переезжал дорогу на зеленый, буквально через секунду в меня влетела машина. Сейчас я иду на поправку. Но, скорее всего, реабилитация будет долгой», — рассказал Алмас журналисту Первого областного информагентства.

В УМВД Челябинска рассказали, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Курьерская служба «Самокат», где молодой человек работал, передала родственникам информацию о страховке: нужно только заполнить необходимые бумаги и связаться со страховой. Сумма выплаты пока неизвестна.