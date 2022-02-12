В Челябинске водитель иномарки сбил велосипедиста

Пострадавшего госпитализировали

Вечером 11 февраля в Челябинске автомобилист сбил молодого человека, пересекавшего дорогу на велосипеде. Последнего госпитализировали с травмами, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 21:05 по улице Братьев Кашириных 114б/3. 20-летний молодой человек, управляя автомобилем «Форд», на пешеходном переходе наехал на велосипедиста.

«В результате ДТП 20-летний велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудниками ГИБДД выясняются обстоятельства инцидента»,— уточнили в ведомстве.

Известно, что пострадавший получил перелом основания черепа, открытую черепно-мозговую травму и внутричерепную гематому. По предварительным данным, велосипедист пересекал дорогу на зеленый свет светофора.

Как сообщил в социальных сетях мужчина, знакомый с ситуацией, велосипедист работал курьером. После аварии ему сделали операцию. На данный момент его состояние неизвестно.