Сбитому на Северо-западе Челябинска курьеру заплатят до 500 тысяч рублей

Страховку от несчастного случая гарантирует служба доставки

В пятницу, 11 февраля, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы водитель Ford сбил на пешеходном переходе курьера службы доставки «Самокат». Молодого человека госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и внутричерепной гематомой. Мы связались с пострадавшим и узнали, как он себя чувствует.



Двадцатилетний Алмас Фаттахов, студент Челябинского юридического колледжа, вечером в пятницу работал. Он дождался зеленого сигнала светофора и начал переезжать дорогу по пешеходному переходу. То, что в это время загорелся зеленый, подтверждает и запись на камере наблюдения. Курьер был на велосипеде. Как скажет Алмас после катастрофы, именно велосипед спас ему жизнь.





скриншот с камер видеонаблюдения (автомобиль справа на полной скорости едет в сторону курьера)

Водитель автомобиля Ford, вероятно, собирался проехать перекресток на мигающий зеленый или желтый (расследование пока идет). Он летел по прямой и сбил курьера. Молодей человек отлетел на несколько метров.

«Сейчас ведется административное расследование. Курьер пересекал переход на велосипеде, хотя по правилам нужно идти пешком, а велосипед катить рядом. Сейчас мы устанавливаем, мог ли водитель автомобиля избежать столкновения. После уже будем смотреть по ситуации», — рассказали Первому областному информационному агентству в городском ГИБДД.

Сейчас Алмас Фаттахов находится в первом нейрохирургическом отделении областной клинической больницы № 3. Это подтвердили в справочной службе ОКБ № 3. Молодого человека прооперировали и перевели из реанимации в палату.

«Врачи говорят, что состояние стабильное. Я иду на поправку. Но, скорее всего, реабилитация будет долгой», — рассказал Алмас журналисту Первого областного информагентства.

Об обстоятельствах ДТП Алмас говорит следующее:

«Я увидел, что загорелся зеленый. Но не успел проехать и пары метров от тротуара, как в меня влетела машина. Меня очень спас велосипед! Думаю, без него было бы хуже», — поделился Алмас.

Мы связались с офисом компании «Самокат» в Челябинске, где работает Алмас.

«Все курьеры-партнеры „Самоката“ застрахованы от несчастных случаев во время работы и имеют право на компенсацию до 500 000 рублей. Всю информацию о страховке мы уже передали родственникам молодого человека», — сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера «Самокат».

Сам Алмас из города Учалы в Башкортостане. В Челябинск он приехал учиться, здесь у него живут родственники.

Напомним, ранее камера домофона зафиксировала начало конфликта другого курьера «Самоката» с челябинцем. У мужчины сломана рука, полиция разбирается в ситуации.