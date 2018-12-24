/ Сбитому псу не дали замерзнуть на южноуральской трассе

Две женщины и дальнобойщик увезли собаку к ветеринарам.

Настоящее чудо произошло на трассе возле Южноуральска: автомобилистки спасли пса, ранее сбитого на этой же дороге. Собака, рассказывают женщины, находилась возле отбойника, иногда вставала на него передними лапами, привлекая внимание к себе. Псу требовалась ветеринарная помощь. Однако поднять собаку, даже вдвоем, Диана Динисламова и ее мама не смогли. Помощь пришла только через 1,5 часа, все это время женщины «голосовали» на дороге, а мимо проезжали фуры и легковушки.

На градуснике минус 18. Мимо промчались сотни машин, но ни одна так и не остановилась. Но мир не без добрых людей! Затормозил водитель фуры, которому, чтобы подъехать к нам, пришлось уйти на разворот и сделать круг. Он помог погрузить собаку в машину. Сейчас пес находится в ветеринарной клинике города Южноуральска. Спасибо ветеринарам, которые сразу приняли собаку и оставили на ночь для наблюдения. — сообщила Диана Динисламова.

Собаке примерно 2 года, это мальчик. Он ходит в ошейнике. Поэтому спасительницы думают, что пес убежал из дома, а хозяева его ищут. Если это так, то женщины просят связаться с ними и забрать собаку: 89320175532, 89514845969.

Если же хозяин не найдется, собаке нужна будет передержка на время лечения и пристройства. Сейчас пес не может встать на задние лапы. Телефоны для связи по этому вопросу тоже актуальны.